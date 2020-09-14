Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Навальный уже встает с кровати

Понедельник, 14 сентября 2020, 16:47

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального, который проходит лечение в Германии после сильного отравления, улучшилось.

Источник: сайт клиники Charite

Дословно: "Он становится все более мобильным и уже может на время покидать больничную койку".

Детали: Навального отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Напомним: В начале сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Немецкие СМИ со ссылкой на источники среди причастных к расследованию сообщили, что Алексея Навального отравили улучшенным типом этого нервного агента, от которого он должен был умереть еще в самолете.

Позже лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".

Ряд лидеров стран и главы МИД стран G7 требуют от России немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление Навального, и наказать виновных.

Украинская правда
Темы: Навальный


powered by lun.ua
Главное сегодня

Путин даст Лукашенко кредит на $1,5 млрд

Массовые празднования в Одессе и Днепре: за организаторов взялись силовики

ГБР: Богдан рассказал, что о сливе спецоперации по "вагнеровцам" прочитал в СМИ

Тихановская – Путину: Все соглашения с нелегитимным Лукашенко пересмотрит новая власть

Еще две лаборатории подтвердили, что Навальный был отравлен "Новичком"

В Никополе произошла стрельба: двое погибших

Все новости...
Навальный
Еще две лаборатории подтвердили, что Навальный был отравлен "Новичком"
Россия хочет допросить Навального в Германии
Эстония призвала к международному расследованию отравления Навального
Последние новости
17:12
Здоровье политзаключенной Колесниковой ухудшилось в белорусском СИЗО
16:58
На болгарском курорте утонул турист из Украины
16:47
Навальный уже встает с кровати
16:34
Ткаченко предлагает бороться с хаотичной застройкой "культурным спецназом"
16:22
ФотоЗа 2 месяца до выборов Порошенко сделал ценный подарок львовской церкви
16:21
Путин даст Лукашенко кредит на $1,5 млрд
16:06
На фоне протестов белорусы в августе забрали из банков более 1 миллиарда долларов
16:01
видеоПограничники задержали бывшего боевика-охранника "штаба "ЛНР"
15:52
ВНО-2021: появились ориентировочные даты проведения тестирования
15:32
Зеленский одобрил ратификацию меморандума о 1,2 млрд евро коронакредита от ЕС
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!