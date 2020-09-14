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Навальный уже встает с кровати

Понедельник, 14 сентября 2020, 16:47
Навальный уже встает с кровати

Состояние российского оппозиционера Алексея Навального, который проходит лечение в Германии после сильного отравления, улучшилось.

Источник: сайт клиники Charite

Дословно: "Он становится все более мобильным и уже может на время покидать больничную койку".

Детали: Навального отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Напомним: В начале сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Немецкие СМИ со ссылкой на источники среди причастных к расследованию сообщили, что Алексея Навального отравили улучшенным типом этого нервного агента, от которого он должен был умереть еще в самолете.

Позже лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".

Ряд лидеров стран и главы МИД стран G7 требуют от России немедленно прояснить, кто несет ответственность за отравление Навального, и наказать виновных.

Украинская правда

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Темы: Навальный
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