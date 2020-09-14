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Три американські бомбардувальники ввійшли у повітряний простір України

Понеділок, 14 вересня 2020, 17:42

Стратегічні бомбардувальники ВПС США В-52Н ввійшли у повітряний простір України.

Джерело: Міноборони

Деталі: 14 вересня три стратегічні бомбардувальники В-52 під прикриттям українських винищувачів взяли курс в акваторію Чорного моря для спільних дій з країнами-партнерами у сфері колективної безпеки.​

 

Зазначається, що такі патрулювання матимуть регулярний характер, адже місії В-52 в небі України, є частиною давно запланованого розгортання шести B-52 на авіабазі Ферфорд Королівських Військово-повітряних сил Великої Британії.​

Екіпажі B-52 забезпечують можливості колективної оборони для США, союзників по НАТО і партнерів, а також стратегічні та оперативні можливості для стримування Росії.​

Дослівно Міноборони: "Стратегічні партнери України в черговий раз натякають російському керівництву, що не залишать Україну наодинці та не дадуть перетворити Чорне та Азовське моря у внутрішні озера РФ".​

 

Українська правда
Теми: НАТОавіаарміяСША


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