Три американські бомбардувальники ввійшли у повітряний простір України

Стратегічні бомбардувальники ВПС США В-52Н ввійшли у повітряний простір України.

Джерело: Міноборони

Деталі: 14 вересня три стратегічні бомбардувальники В-52 під прикриттям українських винищувачів взяли курс в акваторію Чорного моря для спільних дій з країнами-партнерами у сфері колективної безпеки.​

Зазначається, що такі патрулювання матимуть регулярний характер, адже місії В-52 в небі України, є частиною давно запланованого розгортання шести B-52 на авіабазі Ферфорд Королівських Військово-повітряних сил Великої Британії.​

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Екіпажі B-52 забезпечують можливості колективної оборони для США, союзників по НАТО і партнерів, а також стратегічні та оперативні можливості для стримування Росії.​

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Дослівно Міноборони: "Стратегічні партнери України в черговий раз натякають російському керівництву, що не залишать Україну наодинці та не дадуть перетворити Чорне та Азовське моря у внутрішні озера РФ".​