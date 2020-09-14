Три американских бомбардировщика вошли в воздушное пространство Украины

Стратегические бомбардировщики ВВС США В-52Н вошли в воздушное пространство Украины.

Источник: Минобороны

Детали: 14 сентября три стратегические бомбардировщики В-52 под прикрытием украинских истребителей взяли курс в акваторию Черного моря для совместных действий с партнерами в сфере коллективной безопасности.

Отмечается, что такие патрулирование иметь регулярный характер, ведь миссии В-52 в небе Украины, являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Ферфорд Королевских Военно-воздушных сил Великобритании.

Экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России.

Дословно Минобороны: "Стратегические партнеры Украины в очередной раз намекают российскому руководству, что не оставят Украину наедине и не дадут превратить Черное и Азовское моря во внутренние озера РФ".