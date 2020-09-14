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Українець безкоштовно надавав інтернет бойовикам – СБУ

Понеділок, 14 вересня 2020, 17:49

Кіберфахівці Служби безпеки викрили та припинили протиправну діяльність одного із інтернет-провайдерів, який працював на користь окупаційної влади так званої "ЛНР".

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Правоохоронці встановили, що він є власником фірм з надання інтернет-послуг на Черкащині та на тимчасово окупованій території. Використовуючи спеціальне технічне обладнання, він організував маршрутизацію трафіку закритими каналами до терористичної організації "ЛНР". За можливість вести бізнес, зловмисник надавав безкоштовний інтернет окупаційним адміністраціям, установам, організаціям, воєнізованим формуванням та прокуратурі так званої "ЛНР". Сепаратисти отримали можливість не лише вільно користуватися якісним інтернетом, а й здійснювати кіберзлочини під виглядом українських користувачів.

Під час обшуків у приміщенні фірми в Смілі правоохоронці виявили спецтехніку, електронні носії інформації, документальні матеріали, які підтверджують здійснення протиправної діяльності.

Його взяли під варту без внесення застави.

 

Українська правда
Теми: СБУОРДЛОсепаратизмДонбас


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