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Украинец бесплатно предоставлял интернет боевикам – СБУ

Понедельник, 14 сентября 2020, 17:49

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили и прекратили противоправную деятельность одного из интернет-провайдеров, который работал в пользу оккупационных властей так называемой "ЛНР".

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Правоохранители установили, что он является владельцем фирм по предоставлению интернет-услуг в Черкасской и на временно оккупированной территории. Используя специальное техническое оборудование, он организовал маршрутизацию трафика закрытыми каналами к террористической организации "ЛНР". За возможность вести бизнес, злоумышленник предоставлял бесплатный интернет оккупационным администрациям, учреждениям, организациям, военизированным формированием и прокуратуре так называемой "ЛНР". Сепаратисты получили возможность не только свободно пользоваться качественным интернетом, но и осуществлять киберпреступления под видом украинских пользователей.

Во время обысков в помещении фирмы в Смеле правоохранители обнаружили спецтехнику, электронные носители информации, документальные материалы, подтверждающие осуществление противоправной деятельности.

Его взяли под стражу без внесения залога.

 

Украинская правда
Темы: СБУОРДЛОсепаратизмДонбасс


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