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Безпілотник бойовиків перетнув лінію розмежування

Понеділок, 14 вересня 2020, 18:23

У районі населеного пункту Пищевик виявлено проліт БПЛА противника типу "квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Збройні сили подавили його.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року, зафіксоване на Приазов’ї. Так, у районі населеного пункту Пищевик виявлено проліт БПЛА противника типу "квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Наші засоби радіоелектронної боротьби подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання".

Деталі: Також від початку поточної доби, 14 вересня, у районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано ще 3 факти порушення домовленостей.

Два постріли з ручного протитанкового гранатомета зафіксовано поблизу Авдіївки, три черги зі стрілецької зброї та постріл з ручного протитанкового гранатомета – біля Мар’їнки.

Українська правда
Теми: ООСбойові діївійнасепаратизм


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