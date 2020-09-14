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Беспилотник боевиков пересек линию разграничения

Понедельник, 14 сентября 2020, 18:23

В районе населенного пункта Пищевик обнаружено пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Вооруженные силы подавили его.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020, зафиксировано на Приазовье. Так, в районе населенного пункта Пищевик обнаружено пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование".

Детали: Также с начала текущих суток, 14 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано еще 3 факта нарушения договоренностей.

Два выстрела из ручного противотанкового гранатомета зафиксировано вблизи Авдеевки, три очереди из стрелкового оружия и выстрел из ручного противотанкового гранатомета - возле Марьинки.

Украинская правда
Темы: ООСбоевые действиявойнасепаратизм


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