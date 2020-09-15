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Хабар для Юрченка: нардеп хоче залишити ряди "слуг", щоб не кидати на них тінь

Вівторок, 15 вересня 2020, 02:24
Хабар для Юрченка: нардеп хоче залишити ряди слуг, щоб не кидати на них тінь
Олександр Юрченко

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що нардеп Олександр Юрченко виявив бажання вийти із фракції та партії на час розслідування справи про отримання хабара, який начебто призначався для нього.  

Джерело: Арахамія в ефірі "Свобода слова" 

Пряма мова: "Сьогодні в нас була фракція і нас повідомили, що пан Юрченко хоче вийти із заявою про вихід із фракції. Він каже, що він повністю невинний і буде доводити свою невинуватість у всіх інстанціях. 

Але, щоб не кидати тінь на фракцію чи партію, то він вийде тимчасово з партії та фракції та доведе свою невинуватість. І, якщо все нормально, то ми його із задоволенням приймемо назад".

Деталі: Глава фракції також додав, особа, яка підозрюється в отриманні хабара, який начебто був для Юрченка, офіційно не працює помічником нардепа.  

"Це не помічник. Зокрема, він офіційно ніде не оформлений, на громадських засадах чи офіційно працевлаштований. Як кажуть слідчі НАБУ, бо ми на маємо доступу до справи, довірена особа", – сказав Арахамія. 

Передісторія: 

  • Днями НАБУ викрило на хабарі помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу", проте він не затриманий.
  • За словами нардепа Гео Лероса, помічник взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались нардепу Юрченку за законопроект пов’язаний з побутовими відходами. 

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: хабарВерховна РадаСлуга народуНАБУ
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