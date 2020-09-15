Хабар для Юрченка: нардеп хоче залишити ряди "слуг", щоб не кидати на них тінь

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що нардеп Олександр Юрченко виявив бажання вийти із фракції та партії на час розслідування справи про отримання хабара, який начебто призначався для нього.

Джерело: Арахамія в ефірі "Свобода слова"

Пряма мова: "Сьогодні в нас була фракція і нас повідомили, що пан Юрченко хоче вийти із заявою про вихід із фракції. Він каже, що він повністю невинний і буде доводити свою невинуватість у всіх інстанціях.

Але, щоб не кидати тінь на фракцію чи партію, то він вийде тимчасово з партії та фракції та доведе свою невинуватість. І, якщо все нормально, то ми його із задоволенням приймемо назад".

Деталі: Глава фракції також додав, особа, яка підозрюється в отриманні хабара, який начебто був для Юрченка, офіційно не працює помічником нардепа.

"Це не помічник. Зокрема, він офіційно ніде не оформлений, на громадських засадах чи офіційно працевлаштований. Як кажуть слідчі НАБУ, бо ми на маємо доступу до справи, довірена особа", – сказав Арахамія.

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