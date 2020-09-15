Взятка для Юрченко: нардеп хочет покинуть ряды "слуг", чтобы не бросать на них тень

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардеп Александр Юрченко изъявил желание выйти из фракции и партии на время расследования дела о получении взятки, которая якобы предназначался для него.

Источник: Арахамия в эфире "Свобода слова"

Прямая речь: "Сегодня у нас была фракция и нам сообщили, что господин Юрченко хочет выйти с заявлением о выходе из фракции. Он говорит, что он полностью невиновен и будет доказывать свою невиновность во всех инстанциях.

Но, чтобы не бросать тень на фракцию или партию, то он выйдет временно из партии и фракции и докажет свою невиновность. И, если все нормально, то мы его с удовольствием примем обратно".

Детали: Глава фракции также добавил, что лицо, подозреваемое в получении взятки, которая якобы была для Юрченко, официально не работает помощником нардепа.

"Это не помощник. В частности, он официально нигде не оформлен, на общественных началах или официально трудоустроен. Как говорят следователи НАБУ, потому что мы на имеем доступа к делу, доверенное лицо", – сказал Арахамия.

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