Російські найманці тричі порушили режим припинення вогню
Вівторок, 15 вересня 2020, 07:15
Біля Авдіївки та Мар’їнки російські окупанти вели неприцільний вогонь у бік наших позицій.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було".
Деталі: У районі Пищевика зафіксовано ворожий БПЛА, що перетнув лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено.
Від початку поточної доби, 15 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша.
Українська правда