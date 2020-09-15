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Російські найманці тричі порушили режим припинення вогню

Вівторок, 15 вересня 2020, 07:15

Біля Авдіївки та Мар’їнки російські окупанти вели неприцільний вогонь у бік наших позицій.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було".

Деталі: У районі Пищевика зафіксовано ворожий БПЛА, що перетнув лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено.

Від початку поточної доби, 15 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша. 

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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