Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня

Вторник, 15 сентября 2020, 07:15

У Авдеевки и Марьинки российские оккупанты вели неприцельный огонь в сторону наших позиций.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было".

Детали: В районе Пищевика зафиксировано вражеский БПЛА, что пересек линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника было подавлено.

С начала текущих суток, 15 сентября, на всех участках фронта наблюдается тишина.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

Взятка для Юрченко: нардеп хочет покинуть ряды "слуг", чтобы не бросать на них тень

Новости 14 сентября: Богдан в ГБР, встреча Лукашенко с Путиным

фотоСотни хасидов пытаются попасть в Украину из Беларуси. На границу прибыл председатель ГПСУ

фотоТри американских бомбардировщика вошли в воздушное пространство Украины

Путин даст Лукашенко кредит на $1,5 млрд

Массовые празднования в Одессе и Днепре: за организаторов взялись силовики

Все новости...
ООС
Беспилотник боевиков пересек линию разграничения
В Рубежном будут тренироваться противодействовать диверсиям: людей попросили носить документы
Боевики открывали огонь у Авдеевки и Песков
Последние новости
07:15
Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня
05:21
Коронавирус: вторые сутки в мире фиксируют около 240 тысяч новых случаев
04:03
Следствие рассматривает четыре версии избиения Балуха – Сущенко
03:15
Украинская делегация в ТКГ введет должность спикера
02:55
Видео, обновленоВозле Киева прорвало газопровод, что поставляет газ в Европу
02:24
Взятка для Юрченко: нардеп хочет покинуть ряды "слуг", чтобы не бросать на них тень
01:40
"Слуги" обсудят изменения в постановлении о местных выборах – Арахамия
00:50
Кулеба не видит угроз для отмены безвиза
00:29
Коронавирус не идет из Буковины: традиционно почти 150 новых больных
23:58
Пограничники закрыли пункт пропуска, на котором собрались хасиды
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!