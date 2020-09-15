Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня
Вторник, 15 сентября 2020, 07:15
У Авдеевки и Марьинки российские оккупанты вели неприцельный огонь в сторону наших позиций.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было".
Детали: В районе Пищевика зафиксировано вражеский БПЛА, что пересек линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника было подавлено.
С начала текущих суток, 15 сентября, на всех участках фронта наблюдается тишина.
Украинская правда