Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня

У Авдеевки и Марьинки российские оккупанты вели неприцельный огонь в сторону наших позиций.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было".

Детали: В районе Пищевика зафиксировано вражеский БПЛА, что пересек линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника было подавлено.

С начала текущих суток, 15 сентября, на всех участках фронта наблюдается тишина.