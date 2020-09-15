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Місцеві вибори: у кандидатів є 10 днів на висування

Вівторок, 15 вересня 2020, 10:33
Місцеві вибори: у кандидатів є 10 днів на висування

15 вересня розпочинається висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови – документи можна подати до 24 вересня включно.

Джерело: Календарний план Центральної виборчої комісії з підготовки до виборів, призначених на 25 жовтня

Деталі: За законом, етап висування кандидатів від партій чи самовисуванців розпочинається за 40 днів та закінчується за 30 днів до дня голосування.

Виборчі комісії мають зареєструвати кандидатів чи відмовити їм у реєстрації не пізніше як на 5-й день із моменту отримання від них усіх документів.

Передвиборчу агітацію кандидат може проводити з наступного дня після прийняття територіальною виборчою комісією рішення про його реєстрацію.

Офіційно виборча кампанія з місцевих виборів стартувала 5 вересня (за 50 днів до дня голосування).

До 6 вересня політичні партії мали подати до ЦВК копії рішення своїх керівних органів про участь місцевих організацій у виборах.

Нагадаємо: 15 липня Верховна Рада прийняла постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з нею, місцеві вибори відбудуться по всій Україні, за винятком окупованих територій Криму, Донецької і Луганської областей.

"Українська правда" в Threads

Теми: вибори
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