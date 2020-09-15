Местные выборы: у кандидатов есть 10 дней на выдвижение

15 сентября начинается выдвижение кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы – документы можно подать до 24 сентября включительно.

Источник: Календарный план Центральной избирательной комиссии по подготовке к выборам, назначенным на 25 октября

Детали: По закону, этап выдвижения кандидатов от партий или самовыдвиженцев начинается за 40 дней и заканчивается за 30 дней до дня голосования.

Избирательные комиссии должны зарегистрировать кандидатов или отказать им в регистрации не позднее чем на 5-й день с момента получения от них всех документов.

Предвыборную агитацию кандидат может проводить со следующего дня после принятия территориальной избирательной комиссией решения о его регистрации.

Официально избирательная кампания по местным выборам стартовала 5 сентября (за 50 дней до дня голосования).

До 6 сентября политические партии должны были подать в ЦИК копии решений своих руководящих органов об участии местных организаций в выборах.

Напомним: 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Согласно ему, местные выборы состоятся по всей Украине, за исключением оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.