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Газопровід під Києвом, де прорвало трубу, лататимуть кілька днів

Вівторок, 15 вересня 2020, 10:39
Газопровід під Києвом, де прорвало трубу, лататимуть кілька днів

Відновлення роботи на магістральному газопроводі КЗУ-1 у Київській області, де трапилася розгерметизація, займе 2-3 дні.

Джерело: пресслужба Оператора ГТС України

Дослівно: "Зараз на місці працює поліція та встановлюються причини аварії. По завершенню слідчо-оперативних дій ремонтні бригади ОГТСУ розпочнуть ліквідацію наслідків, за попередніми оцінками відновлення роботи цієї ділянки магістрального газопроводу займуть 2-3 дня".

Деталі: Аварія магістрального газопроводу високого тиску діаметром 1020 мм (Київ-Захід України) трапилася 15 вересня поблизу смт Чабани Києво-Святошинського району.

Цей газогін використовується для транспортування газу від газовидобувних підприємств в східних областях до підземних газосховищ в західному регіоні України. 

Внаслідок розгерметизації жертв та потерпілих немає.

 
 
 

Відзначається, що постачання газу для споживачів організовано через інші газогони і ця ситуація жодним чином не впливає на транзит газу до країн ЄС.

Також у ГТС повідомили, що як тільки отримали сигнал про падіння тиску, ділянку газопроводу, на якій сталась аварія, відключили та локалізували витік.

У ГТС організували переключення на інші газопроводи, тому транспортування газу споживачам не припинялось.

Про деталі та завершення ліквідації аварії оператор ГТС повідомить додатково.

Що було раніше: Вночі 15 вересня біля населеного пункту Чабани (Київська область) прорвало газову трубу

Українська правда

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Теми: газаваріяКиївська область
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