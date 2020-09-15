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Газопровод под Киевом, где прорвало трубу, будут чинить несколько дней

Вторник, 15 сентября 2020, 10:39

Восстановление работы на магистральном газопроводе КЗУ-1 в Киевской области, где произошла разгерметизация, займет 2-3 дня.

Источник: пресс-служба Оператора ГТС Украины

Дословно: "Сейчас на месте работает полиция и устанавливаются причины аварии. По завершению следственно-оперативных действий ремонтные бригады ОГТСУ начнут ликвидацию последствий, по предварительным оценкам возобновления работы этого участка магистрального газопровода займут 2-3 дня".

Детали: Разгерметизация магистрального газопровода КЗУ-1 произошла 15 сентября в Киевской области.

Этот газопровод используется для транспортировки газа от газодобывающих предприятий в восточных областях к подземным газохранилищам в западном регионе Украины.

Вследствие разгерметизации жертв и пострадавших нет.

 
 
 

Отмечается, что поставки газа для потребителей организовано через другие газопроводы и эта ситуация никак не влияет на транзит газа в страны ЕС.

Также в ГТС сообщили, что как только получили сигнал о падении давления, участок газопровода, на котором произошла авария, отключили и локализовали утечку.

В ГТС организовали переключение на другие газопроводы, поэтому транспортировка газа потребителям не прекращалась.

О деталях и завершении ликвидации аварии оператор ГТС сообщит дополнительно.

Украинская правда
Темы: газаварияКиевская область


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