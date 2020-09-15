Боєць ЗСУ підірвався під час інженерних робіт біля Водяного
Вівторок, 15 вересня 2020, 11:50
Український військовослужбовець підірвався на невідомому вибуховому пристрої під час проведення інженерних робіт у районі населеного пункту Водяне на Донбасі.
Джерело: пресгрупа оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook
Дослівно: "15 вересня у районі населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, під час проведення інженерних робіт один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості".
Деталі: Бійцю надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.
На місці працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини події з'ясовуються.
Українська правда