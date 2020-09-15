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Боєць ЗСУ підірвався під час інженерних робіт біля Водяного

Вівторок, 15 вересня 2020, 11:50
Фото ілюстративне з Facebook Міноборони

Український військовослужбовець підірвався на невідомому вибуховому пристрої під час проведення інженерних робіт у районі населеного пункту Водяне на Донбасі.

Джерело: пресгрупа оперативно-тактичного угруповання "Схід" у Facebook  

Дослівно: "15 вересня у районі населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, під час проведення інженерних робіт один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості".

Деталі: Бійцю надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

На місці працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини події з'ясовуються.

Українська правда
Теми: ООСДонбасвійнаЗбройні сили


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