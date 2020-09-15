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Боец ВСУ подорвался во время инженерных работ возле Водяного

Вторник, 15 сентября 2020, 11:50
Фото иллюстративное с Facebook Минобороны

Украинский военнослужащий подорвался на неизвестном взрывном устройстве во время проведения инженерных работ в районе населенного пункта Водяное на Донбассе.

Источник: пресс-группа оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook

Дословно: "15 сентября во районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, во время проведения инженерных работ один военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Воин получил ранения средней степени тяжести".

Детали: Бойцу оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

На месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства происшествия выясняются.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассвойнаВооруженные силы


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