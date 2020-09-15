Кернес захворів на COVID-19: він у стабільно важкому стані

Міський голова Харкова Геннадій Кернес захворів на коронавірус.

Джерело: директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко

Пряма мова: "Вчора ввечері особисто спілкувався з Геннадієм Адольфовичем. Він все читає, все бачить і він просив передати, що він підтверджує коронавірус і викликану ним двосторонню пневмонію".

Деталі: За словами Сидоренка, Кернес лікується у Харківській міській клінічній багатопрофільній лікарні №17.

Його стан стабільно важкий, але він у свідомості.

У Кернеса діагностували двосторонню пневмонію і підтвердили захворювання на коронавірус.

Наразі контактні особи здають тести на COVID-19.

Сам Сидоренко розповів, що перехворів на коронавірус, але не підозрював про це, доки не здав аналізи на антитіла. Він додав, що не знає, коли саме хворів.

Пізніше Кернес написав у Facebook, що у Харкові у нього є вся необхідна допомога: "Поруч сім'я, команда, я впевнений, що скоро піду на поправку".

Пряма мова Кернеса: "Всі плани в силі, не вперше я опираюся на довіру харків'ян і відчуваю вашу підтримку".

Що було раніше: 14 вересня стало відомо, що міський голова Харкова Геннадій Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному. Востаннє він брав участь у публічних заходах 23 серпня на День міста.