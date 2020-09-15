Кернес заболел COVID-19: он в стабильно тяжелом состоянии

Мэр Харькова Геннадий Кернес заболел на коронавирус.

Источник: директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко

Прямая речь: "Вчера вечером лично общался с Геннадием Адольфовичем. Он все читает, все видит и он просил передать, что он подтверждает коронавирус и вызванную им двустороннюю пневмонию".

Детали: По словам Сидоренко, Кернес лечится в Харьковской городской клинической многопрофильной больнице №17.

Его состояние стабильно тяжелое, но он в сознании.

У Кернеса диагностировали двустороннюю пневмонию и подтвердили заболевание на коронавирус.

Сейчас контактные лица сдают тесты на COVID-19.

Сам Сидоренко рассказал, что перенес коронавирус, но не подозревал об этом, пока не сдал анализы на антитела. Он добавил, что не знает, когда именно болел.

Позже Кернес написал в Facebook, что в Харькове у него есть вся нужная помощь: "Рядом семья, команда, я уверен, что скоро пойду на поправку".

Прямая речь Кернеса: "Все планы в силе, не в первый раз я опираюсь на доверие харьковчан и чувствую вашу поддержку".

Что было раньше: 14 сентября стало известно, что городской глава Харькова Геннадий Кернес с 10 сентября находится на больничном. Последний раз он участвовал в публичных мероприятиях 23 августа на День города.