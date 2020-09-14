Кернес на лікарняному, але не в комі – оточення
Міський голова Харкова Геннадій Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному, про стан його здоров’я та хворобу у міській владі не повідомляють, посилаючись на нерозголошення медтаємниці.
Джерело: директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко, "Суспільне", джерело в оточенні Кернеса в коментарі УП
Деталі: За словами Сидоренка, повноваження міського голови Харкова виконує секретар Харківської міськради Олександр Новак.
Чи госпіталізований Кернес та з яким діагнозом, він не відповів, посилаючись на нерозголошення медичної таємниці: "Геннадій Адольфович з четверга перебуває на лікарняному, є деякі проблеми, які стосуються здоров'я".
На уточнююче запитання, чи захворів Кернес на коронавірус, Сидоренко відповів: "Не можу сказати, немає цієї інформації".
Джерело УП розповіло, що інформація про те, що Кернес впав в кому не відповідає дійсності.
Востаннє він брав участь у публічних заходах 23 серпня на День міста.
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