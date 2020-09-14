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Кернес на лікарняному, але не в комі – оточення

Понеділок, 14 вересня 2020, 17:36

Міський голова Харкова Геннадій Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному, про стан його здоров’я та хворобу у міській владі не повідомляють, посилаючись на нерозголошення медтаємниці.

Джерело: директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю міськради Юрій Сидоренко, "Суспільне", джерело в оточенні Кернеса в коментарі УП

Деталі: За словами Сидоренка, повноваження міського голови Харкова виконує секретар Харківської міськради Олександр Новак.

Чи госпіталізований Кернес та з яким діагнозом, він не відповів, посилаючись на нерозголошення медичної таємниці: "Геннадій Адольфович з четверга перебуває на лікарняному, є деякі проблеми, які стосуються здоров'я".

На уточнююче запитання, чи захворів Кернес на коронавірус, Сидоренко відповів: "Не можу сказати, немає цієї інформації".

Джерело УП розповіло, що інформація про те, що Кернес впав в кому не відповідає дійсності.

Востаннє він брав участь у публічних заходах 23 серпня на День міста. 

Нагадаємо: 

  • 24 червня на засідання Харківської міськради викликали поліцейських через недотримання депутатами маскового режиму.

Теми: КернесХарків


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