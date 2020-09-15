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У "Борисполі" затримали грузина, якого Інтерпол шукав за вбивство

Вівторок, 15 вересня 2020, 12:21

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" затримали іноземця з бази розшуку Інтерполу, який підозрюється у вбивстві у Франції.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Громадянин Грузії прибув в Україну авіарейсом зі Стамбула. Під час перевірки прикордонники встановили, що чоловік перебуває в міжнародному розшуку. Стосовно іноземця спрацювала база даних Інтерполу. Його одразу затримали охоронці кордону".

Деталі: За даними правоохоронців що чоловіка розшукують правоохоронці Франції  за вбивство. Іноземець переданий співробітникам Національної поліції України.

Українська правда
Теми: криміналІнтерпол


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