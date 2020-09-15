В "Борисполе" задержали грузина, которого Интерпол искал за убийство
Вторник, 15 сентября 2020, 12:21
Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали иностранца из базы розыска Интерпола, который подозревается в убийстве во Франции.
Источник: Государственная пограничная служба
Дословно: "Гражданин Грузии прибыл в Украину авиарейсом из Стамбула. Во время проверки пограничники установили, что мужчина находится в международном розыске. В отношении иностранца сработала база данных Интерпола. Его сразу задержали пограничники".
Детали: По данным правоохранителей, мужчину ищут правоохранители Франции за убийство. Иностранец передан сотрудникам Национальной полиции Украины.
Украинская правда