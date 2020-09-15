Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В "Борисполе" задержали грузина, которого Интерпол искал за убийство

Вторник, 15 сентября 2020, 12:21
ГПСУ

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали иностранца из базы розыска Интерпола, который подозревается в убийстве во Франции.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Гражданин Грузии прибыл в Украину авиарейсом из Стамбула. Во время проверки пограничники установили, что мужчина находится в международном розыске. В отношении иностранца сработала база данных Интерпола. Его сразу задержали пограничники".

Детали: По данным правоохранителей, мужчину ищут правоохранители Франции за убийство. Иностранец передан сотрудникам Национальной полиции Украины.

Украинская правда
Темы: криминалИнтерпол


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве - рекордное число смертей от коронавируса с начала пандемии

Венедиктова: Сейчас объявить подозрение нардепу Юрченко невозможно

В Украине почти 3000 новых случаев коронавируса, 53 больных умерли

Видео, обновленоВозле Киева прорвало газопровод, что поставляет газ в Европу

Взятка для Юрченко: нардеп хочет покинуть ряды "слуг", чтобы не бросать на них тень

Новости 14 сентября: Богдан в ГБР, встреча Лукашенко с Путиным

Все новости...
криминал
В Никополе произошла стрельба: двое погибших
Полиция Донетчины задержала убийцу, который был в международном розыске
Зеленский отреагировал на дерзкий акт вандализма в центре Киева
Последние новости
12:36
В Беларусь перебросили десантные войска РФ
12:25
карта Синоптики рассказали, когда ждать дождей
12:21
В "Борисполе" задержали грузина, которого Интерпол искал за убийство
12:21
Марченко объяснил причины поднятия минимальной зарплаты
12:16
Кернес заболел COVID-19: он в стабильно тяжелом состоянии
12:00
Приватизация отеля "Днепр": в госбюджет перечислили 1,1 миллиарда
11:53
Мобильное приложение "ВКонтакте" собирает данные украинских пользователей - СНБО
11:50
Боец ВСУ подорвался во время инженерных работ возле Водяного
11:50
фотоШтаб Трампа использовал в предвыборной рекламе изображения российских истребителей
11:45
В Украине расследуют 3 дела относительно спецоперации по "вагнеровцам"
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!