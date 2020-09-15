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В "Борисполе" задержали грузина, которого Интерпол искал за убийство

Вторник, 15 сентября 2020, 12:21
В Борисполе задержали грузина, которого Интерпол искал за убийство
ГПСУ

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали иностранца из базы розыска Интерпола, который подозревается в убийстве во Франции.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Гражданин Грузии прибыл в Украину авиарейсом из Стамбула. Во время проверки пограничники установили, что мужчина находится в международном розыске. В отношении иностранца сработала база данных Интерпола. Его сразу задержали пограничники".

Детали: По данным правоохранителей, мужчину ищут правоохранители Франции за убийство. Иностранец передан сотрудникам Национальной полиции Украины.

Украинская правда

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Темы: криминалИнтерпол
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