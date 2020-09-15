МЗС України просить Білорусь відсівати іноземців на кордоні, а хасидів - поважати закон

Міністерство закордонних справ України звернулося до Білорусі з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд до України осіб, які не підпадають під категорію винятків з постанови уряду, що забороняє в'їзд на територію України іноземців.

Джерело: МЗС, Офіс президента

Деталі: Протягом останньої доби на українсько-білоруській ділянці державного кордону фіксується прибуття груп іноземних громадян, які попри обмеження в’їзду намагаються потрапити в Україну для святкування Рош га-Шана.

МЗС України звертає увагу іноземців та осіб без громадянства до необхідності неухильного дотримання законодавства України з питань в’їзду та перебування на її території.

Як відомо, український уряд заборонив на місяць з 28 серпня до 00 годин 00 хвилин 28 вересня 2020 року в’їзд на територію України іноземцям та особам без громадянства, крім низки виключень, які зазначені нижче.

МЗС України наголошує, що особи, які не підпадають під категорію виключень із вищезгаданої заборони, не можуть бути пропущені на територію України.

Дослівно: "З метою запобігання незаконному проникненню в Україну груп іноземців, МЗС України звернулось до Білоруської сторони з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію виключень.

МЗС України звертається до усіх подорожуючих з наполегливим клопотанням поважати діючі правила у сфері прикордонного контролю та не допускати створення ускладнених ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон".

Додатково: Президент Володимир Зеленський обговорив з головою Держприкордонслужби ситуацію на кордоні. Сергій Дейнеко повідомив, що прикордонники очікують ще більше 3 тисяч паломників, які прибуватимуть на ділянку українського кордону з Білоруссю.

Що передувало: З обіду 14 вересня іноземні громадяни почали збиратися на кордоні з метою потрапляння в Україну для паломництва попри обмеження в’їзду іноземців до 28 вересня – та продовжують перебувати на території Білорусі між українським та білоруським пунктами пропуску.

Станом на ранок 15 вересня, за даними ДПСУ, між пунктами пропуску скупчилося кілька сотень іноземних громадян.

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