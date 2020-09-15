МЗС України просить Білорусь відсівати іноземців на кордоні, а хасидів - поважати закон
Міністерство закордонних справ України звернулося до Білорусі з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд до України осіб, які не підпадають під категорію винятків з постанови уряду, що забороняє в'їзд на територію України іноземців.
Джерело: МЗС, Офіс президента
Деталі: Протягом останньої доби на українсько-білоруській ділянці державного кордону фіксується прибуття груп іноземних громадян, які попри обмеження в’їзду намагаються потрапити в Україну для святкування Рош га-Шана.
МЗС України звертає увагу іноземців та осіб без громадянства до необхідності неухильного дотримання законодавства України з питань в’їзду та перебування на її території.
Як відомо, український уряд заборонив на місяць з 28 серпня до 00 годин 00 хвилин 28 вересня 2020 року в’їзд на територію України іноземцям та особам без громадянства, крім низки виключень, які зазначені нижче.
МЗС України наголошує, що особи, які не підпадають під категорію виключень із вищезгаданої заборони, не можуть бути пропущені на територію України.
Дослівно: "З метою запобігання незаконному проникненню в Україну груп іноземців, МЗС України звернулось до Білоруської сторони з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію виключень.
МЗС України звертається до усіх подорожуючих з наполегливим клопотанням поважати діючі правила у сфері прикордонного контролю та не допускати створення ускладнених ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон".
Додатково: Президент Володимир Зеленський обговорив з головою Держприкордонслужби ситуацію на кордоні. Сергій Дейнеко повідомив, що прикордонники очікують ще більше 3 тисяч паломників, які прибуватимуть на ділянку українського кордону з Білоруссю.
Що передувало: З обіду 14 вересня іноземні громадяни почали збиратися на кордоні з метою потрапляння в Україну для паломництва попри обмеження в’їзду іноземців до 28 вересня – та продовжують перебувати на території Білорусі між українським та білоруським пунктами пропуску.
Станом на ранок 15 вересня, за даними ДПСУ, між пунктами пропуску скупчилося кілька сотень іноземних громадян.
Довідково:
- Виключення із заборони в’їзду становлять особи, які:
- є одним із подружжя, батьками, дітьми, бабою або дідом громадянина України;
- прибувають в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти;
- проходять військову службу у Збройних Силах;
- постійно або тимчасово проживають на території України та мають посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання;
- визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;
- мають дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;
- є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей;
- є главами та членами офіційних делегацій іноземних держав, співробітниками міжнародних організацій, а також особами, які їх супроводжують, та в’їжджають в Україну на запрошення президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Офісу президента України, Міністерства закордонних справ;
- є особами, які прибувають в Україну на запрошення Міністерства закордонних справ;
- є водіями та/або членами екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, членами екіпажів повітряних, морських і річкових суден, членами поїзних і локомотивних бригад;
- є інструкторами збройних сил держав - членів НАТО та держав - учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил або прибувають на запрошення Міністерства оборони;
- є діячами культури, що прибувають на запрошення закладу культури разом з однією особою, що супроводжує кожного з них;
- прибувають для участі в офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супроводжуючих їх осіб;
- є технічними спеціалістами, які прибувають в Україну на запрошення представників українських підприємств;
- є особами, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації;
- прибувають на лікування до закладів охорони здоров’я України.