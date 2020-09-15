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МИД Украины просит Беларусь отсеивать иностранцев на границе, а хасидов - уважать закон

Вторник, 15 сентября 2020, 14:24
МИД Украины просит Беларусь отсеивать иностранцев на границе, а хасидов - уважать закон

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Беларуси с ходатайством не совершать оформление на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений из постановления правительства о запрете въезда на территорию Украины иностранцев.

Источник: МИД, Офис президента

Детали: В течение последних суток на украинско-белорусском участке государственной границы фиксируется прибытия групп иностранных граждан, которые несмотря на ограничение въезда пытаются попасть в Украину для празднования Рош ха-Шана.

МИД Украины обращает внимание иностранцев и лиц без гражданства к необходимости неукоснительного соблюдения законодательства Украины по вопросам въезда и пребывания на ее территории.

Как известно, украинское правительство запретило на месяц с 28 августа до 00 часов 00 минут 28 сентября въезд на территорию Украины иностранцам и лицам без гражданства, кроме ряда исключений, указанных ниже.

МИД Украины отмечает, что лица, которые не подпадают под категорию исключений из вышеуказанного запрета, не могут быть пропущены на территорию Украины.

Дословно: "С целью предотвращения незаконного проникновения в Украине групп иностранцев, МИД Украины обратилось к Белорусской стороне с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений.

МИД Украины обращается ко всем путешествующих с настойчивой просьбой уважать действующие правила в сфере пограничного контроля и не допускать создания осложненных ситуаций в пунктах пропуска через государственную границу".

Дополнительно: Президент Владимир Зеленский обсудил с председателем Госпогранслужбы ситуацию на границе. Сергей Дейнеко сообщил, что пограничники ожидают еще более 3 тысяч паломников, прибывающих на участок украинской границы с Беларусью.

Что предшествовало: С обеда 14 сентября иностранные граждане начали собираться на границе с целью попадания в Украину для паломничества несмотря на ограничение въезда иностранцев до 28 сентября - и продолжают находиться на территории Беларуси между украинским и белорусским пунктами пропуска.

По состоянию на утро 15 сентября, по данным ГПСУ, между пунктами пропуска скопилось несколько сотен иностранных граждан.

Справка:

  • Исключение из запрета въезда составляют лица, которые:
  • являются одним из супругов, родителями, детьми (до совершеннолетия), бабушкой или дедом гражданина Украины;
  • прибывающие в Украину с целью обучения в учреждениях высшего образования;
  • проходят военную службу в Вооруженных Силах;
  • постоянно или временно проживают на территории Украины и имеют вид на жительство;
  • признаны беженцами или лицами, нуждающиеся в дополнительной защите;
  • имеют разрешение на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;
  • являются работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;
  • являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины, Офиса президента Украины, Министерства иностранных дел;
  • являются лицами, которые прибывают в Украину по приглашению Министерства иностранных дел;
  • являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, членами поездных и локомотивных бригад;
  • являются инструкторами вооруженных сил государств - членов НАТО и государств - участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил или прибывают по приглашению Министерства обороны;
  • являются деятелями культуры, прибывающими по приглашению учреждения культуры вместе с одним сопровождающим;
  • прибывающие для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих их лиц;
  • являются техническими специалистами, прибывающими в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;
  • являются лицами, осуществляющими перевозки гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации
  • прибывающие на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Украинская правда

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Темы: границаМИД
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