МИД Украины просит Беларусь отсеивать иностранцев на границе, а хасидов - уважать закон

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Беларуси с ходатайством не совершать оформление на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений из постановления правительства о запрете въезда на территорию Украины иностранцев.

Источник: МИД, Офис президента

Детали: В течение последних суток на украинско-белорусском участке государственной границы фиксируется прибытия групп иностранных граждан, которые несмотря на ограничение въезда пытаются попасть в Украину для празднования Рош ха-Шана.

МИД Украины обращает внимание иностранцев и лиц без гражданства к необходимости неукоснительного соблюдения законодательства Украины по вопросам въезда и пребывания на ее территории.

Как известно, украинское правительство запретило на месяц с 28 августа до 00 часов 00 минут 28 сентября въезд на территорию Украины иностранцам и лицам без гражданства, кроме ряда исключений, указанных ниже.

МИД Украины отмечает, что лица, которые не подпадают под категорию исключений из вышеуказанного запрета, не могут быть пропущены на территорию Украины.

Дословно: "С целью предотвращения незаконного проникновения в Украине групп иностранцев, МИД Украины обратилось к Белорусской стороне с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений.

МИД Украины обращается ко всем путешествующих с настойчивой просьбой уважать действующие правила в сфере пограничного контроля и не допускать создания осложненных ситуаций в пунктах пропуска через государственную границу".

Дополнительно: Президент Владимир Зеленский обсудил с председателем Госпогранслужбы ситуацию на границе. Сергей Дейнеко сообщил, что пограничники ожидают еще более 3 тысяч паломников, прибывающих на участок украинской границы с Беларусью.

Что предшествовало: С обеда 14 сентября иностранные граждане начали собираться на границе с целью попадания в Украину для паломничества несмотря на ограничение въезда иностранцев до 28 сентября - и продолжают находиться на территории Беларуси между украинским и белорусским пунктами пропуска.

По состоянию на утро 15 сентября, по данным ГПСУ, между пунктами пропуска скопилось несколько сотен иностранных граждан.

Справка: