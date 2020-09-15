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Хасиди не полишають спроб потрапити в Україну з Білорусі – ДПСУ

Вівторок, 15 вересня 2020, 08:59
Хасиди не полишають спроб потрапити в Україну з Білорусі – ДПСУ
dpsu.gov.ua

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко зустрівся з хасидами в пункті пропуску "Нові Яриловичі" і закликав їх дотримуватися законів України, але вони все одно намагаються потрапити в країну.

Джерело: Дейнеко в пункті пропуску "Нові Яриловичі", що на кордоні з Білоруссю в Чернігівській області, сайт Державної прикордонної служби України

Пряма мова голови ДПСУ: "Кожна держава має свої закони – і обов’язок кожного громадянина, як України, так і іноземців, дотримуватися цих законів. Наголошую на недопущенні порушення кордону, адже за це кожен нестиме відповідальність".

Деталі: З обіду 14 вересня іноземні громадяни почали збиратися на кордоні з метою потрапляння в Україну для паломництва попри обмеження в’їзду іноземців до 28 вересня – та продовжують перебувати на території Білорусі між українським та білоруським пунктами пропуску.

Станом на ранок 15 вересня, за даними ДПСУ, між пунктами пропуску скупчилося кілька сотень іноземних громадян.

Вони не полишають спроб потрапити в Україну, навіть отримавши роз'яснення про обмеження в’їзду іноземців, що введені з метою недопущення поширення територією України коронавірусної інфекції.

Рух транспортних засобів та громадян через пункт пропуску "Нові Яриловичі" залишається обмеженим, прикордонники перенаправляють транспортні засоби на інші пункти пропуску.

На кордоні з Білоруссю перебувають резерви Прикордонної служби, організована взаємодія з підрозділами Національної поліції та Національної гвардії України, Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Під час наради в пункті пропуску Дейнеко обговорив із керівниками підрозділів правоохоронних органів питання взаємодії. Йшлося про спільні дії щодо недопущення провокацій та припинення спроб незаконного проникнення в Україну груп іноземців.

"Українська правда" у Threads

Теми: хасидирелігіякордонПрикордонна службакарантин
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