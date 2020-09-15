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Ділки з Харківщини поставляли в ОРДО харчі на мільйони – СБУ

Вівторок, 15 вересня 2020, 15:30
Ділки з Харківщини поставляли в ОРДО харчі на мільйони – СБУ

Служба безпеки України блокувала масштабні незаконні поставки продуктів харчування в ОРДО на 8,5 млн гривень.

Джерело: сайт СБУ

Деталі: Згідно з повідомленням, група мешканців Харкова та області за схемою так званого "прихованого транзиту" відвантажували на адреси підставних іноземних фірм товари харчової промисловості. Після перетину кордону України ці товари незаконно потрапляли до окупованої території Донецької області.

За попередньою інформацією, через вказану нелегальну схему було експортовано товарів на понад 8,5 мільйона гривень. Збори та податки з реалізованої на території ОРДО продукції сплачували на користь квазідержавних утворень.

 

У цій справі слідчі вже затримали кількох учасників схеми. Кількість не вказується.

Одному із фігурантів повідомлено про підозру  у "сприянні діяльності терористичної організації" та обрано запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення 4,5 млн гривень застави.

 

Українська правда

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Теми: ОРДЛОкриміналХарківська областьСБУ
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