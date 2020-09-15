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Дельцы с Харьковщины поставляли в ОРДО продукты на миллионы – СБУ

Вторник, 15 сентября 2020, 15:30
Дельцы с Харьковщины поставляли в ОРДО продукты на миллионы – СБУ

Служба безопасности Украины блокировала масштабные незаконные поставки продуктов питания в ОРДО на 8,5 млн гривен.

Источник: сайт СБУ

Детали: Согласно сообщению, группа жителей Харькова и области по схеме так называемого "скрытого транзита" отгружала на адреса подставных иностранных фирм товары пищевой промышленности. После пересечения границы Украины эти товары незаконно попадали на оккупированную территорию Донецкой области.

По предварительной информации, через указанную нелегальную схему было экспортировано товаров более чем на 8,5 миллиона гривен. Сборы и налоги от реализованной на территории ОРДО продукции уплачивали в пользу квазигосударственных образований.

 

По этому делу следователи уже задержали нескольких участников схемы. Количество не указывается.

Один из фигурантов уведомлен о подозрении в "содействии деятельности террористической организации", и ему избрана мера пресечения в виде ареста с правом внесения 4,5 млн гривен залога.

 

Украинская правда

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Темы: ОРДЛОкриминалХарьковская областьСБУ
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