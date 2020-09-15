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Після російських десантників до Білорусі приїдуть військові ще з 4 країн

Вівторок, 15 вересня 2020, 17:19
Після російських десантників до Білорусі приїдуть військові ще з 4 країн

12-16 жовтня в Білорусі пройдуть військові навчання, в яких візьмуть участь військові Білорусі, Росії і ще 4 країн - учасниць Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Джерело: "Интерфакс" із посиланням на інформацію, отриману в Міноборони РФ

Деталі: Повідомляється, що в командно-штабному навчанні візьмуть участь підрозділи РФ, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизії і Таджикистану.

У російському Міноборони стверджують, що війська "будуть відпрацьовувати підготовку і ведення миротворчої операції".

Називається вчення "Непорушне братство-2020" і пройде воно на полігоні "Лосвідо".

Нагадаємо: з 21 по 23 вересня в Білорусі затіяли ще одне військове навчання - "Слов'янське братство-2020". І все це на тлі масових протестів проти силового захоплення влади Олександром Лукшенком.

В рамках цього навчання в країну прибула група російських десантників.

Українська правда
Теми: БілорусьарміяРосіяЗбройні сили
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