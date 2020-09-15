После российских десантников в Беларусь приедут военные еще из 4 стран

12-16 октября в Беларуси пройдут военные учения, в которых примут участие военные из России и еще 5 стран - участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на информацию, полученную в Минобороны РФ

Детали: Сообщается, что в командно-штабном учении примут участие подразделения РФ, Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

В российском Минобороны утверждают, что войска "будут отрабатывать подготовку и ведение миротворческой операции".

Называется учение "Нерушимое братство-2020" и пройдет оно на полигоне "Лосвидо".

Напомним: с 21 по 23 сентября в Беларуси затеяли еще одно военное учение - "Славянское братство-2020". И все это на фоне массовых протестов против силового захвата власти Александром Лукшенко.

В рамках этого учения в страну прибыла группа российских десантников.