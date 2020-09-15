Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

После российских десантников в Беларусь приедут военные еще из 4 стран

Вторник, 15 сентября 2020, 17:19
После российских десантников в Беларусь приедут военные еще из 4 стран

12-16 октября в Беларуси пройдут военные учения, в которых примут участие военные из России и еще 5 стран - участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на информацию, полученную в Минобороны РФ

Детали: Сообщается, что в командно-штабном учении примут участие подразделения РФ, Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

В российском Минобороны утверждают, что войска "будут отрабатывать подготовку и ведение миротворческой операции".

Называется учение "Нерушимое братство-2020" и пройдет оно на полигоне "Лосвидо".

Напомним: с 21 по 23 сентября в Беларуси затеяли еще одно военное учение - "Славянское братство-2020". И все это на фоне массовых протестов против силового захвата власти Александром Лукшенко.

В рамках этого учения в страну прибыла группа российских десантников.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьармияРосcияВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Беларусь
В Беларуси демонтируют три лагеря, где обучали российских мобилизованных
Лукашенко уже заговорил о вагнеровцах как защитниках Беларуси
Лукашенко рассказал, где сейчас находится Пригожин и вагнеровцы - не в Беларуси
Последние новости
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
Все новости...
Реклама: