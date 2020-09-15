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Вибори мера Києва: Притула вже другий у рейтингу після Кличка

Вівторок, 15 вересня 2020, 18:22
Вибори мера Києва: Притула вже другий у рейтингу після Кличка

9,8% опитаних киян готові підтримати висуванця партії "Голос" шоумена Сергія Притулу на виборах мера Києва у жовтні. Його випереджає лише чинний очільник столиці Віталій Кличко, у якого 43,6% симпатиків.

Джерело: результати опитування групи "Рейтинг"

Деталі: Такі лідери опитування серед тих, хто визначився і має намір взяти участь у виборах.

На третьому місці - народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук з 6,9% підтримки.

В Андрія Пальчевського - 6,4%,  нардепа з ОПЗЖ Олександра Попова - 5,8%, в нардепа з "Батьківщини" Олексія Кучеренка - 5,7%, у кандидата від партії "Єдність" Олександра Омельченка - 4,2%, в журналіста і ведучого Дмитра Гордона - 4%.

Рейтинг інших кандидатів – нижче 3%.

 

Опитування було проведене протягом 4-9 вересня серед мешканців Києва. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face).

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%.

Нагадаємо: Центр Разумкова провів схоже опитування з 24 липня по 2 серпня.

Згідно з ним, за Кличка готові проголосувати 36% усіх опитаних, або 41% тих, хто готовий взяти участь у виборах і визначився, за кого з кандидатів голосуватиме. На другому-третьому місцях за рівнем електоральної підтримки — Андрій Пальчевський (відповідно 8% і 9%) і Олександр Попов (відповідно 7% і 8%).

Далі йдуть Ірина Верещук (відповідно 5,5% і 6%), Сергій Притула (відповідно 5% і 5,5%).

Українська правда

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Теми: Київвиборимісцева владаВіталій Кличкоопитування
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