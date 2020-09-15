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Выборы мэра Киева: Притула уже второй в рейтинге после Кличко

Вторник, 15 сентября 2020, 18:22
Выборы мэра Киева: Притула уже второй в рейтинге после Кличко

9,8% опрошенных киевлян готовы поддержать выдвиженца партии "Голос" шоумена Сергея Притулу на выборах мэра Киева в октябре. Его опережает только действующий глава столицы Виталий Кличко, у которого 43,6% поклонников.

Источник: результаты опроса группы "Рейтинг"

Детали: Такие лидеры опроса среди тех, кто определился и намерен принять участие в выборах.

На третьем месте - народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук с 6,9% поддержки.

У Андрея Пальчевского - 6,4%, нардепа из ОПЗЖ Александра Попова - 5,8%, у нардепа из "Батькивщины" Алексея Кучеренко - 5,7%, у кандидата от партии "Единство" Александра Омельченко - 4,2%, у журналиста и ведущего Дмитрия Гордона - 4%.

Рейтинг остальных кандидатов - ниже 3%.

 

Опрос был проведен в течение 4-9 сентября среди жителей Киева. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face).

Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Напомним: Центр Разумкова провел похожий опрос с 24 июля по 2 августа.

Согласно с ним, за Кличко готовы проголосовать 36% всех опрошенных или 41% тех, кто готов принять участие в выборах и определился, за кого из кандидатов голосовать. На втором-третьем местах по уровню электоральной поддержки — Андрей Пальчевский (соответственно 8% и 9%) и Александр Попов (соответственно 7% и 8%).

Далее следуют Ирина Верещук (соответственно 5,5% и 6%) и Сергей Притула (соответственно 5% и 5,5%).

Украинская правда

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Темы: Киеввиборыместная властьВиталий Кличкоопрос
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