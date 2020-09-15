"Слуга народа" обгоняет "ЕС" в Киеве – "Рейтинг"

Согласно опросу, в первой тройке лидеров на выборах в горсовет Киева в октябре - "Удар", "Слуга народа" и "Европейская солидарность".

Источник: результаты опроса группы "Рейтинг"

Детали: Результаты опроса среди людей, кто определился и намерен принять участие в выборах.

За "УДАР" готовы отдать голоса 23,6%;

"Слуга народа" поддерживают 13,6%;

Партию "Европейская солидарность" - 13,1%;

партию "Голос" - 8,2%;

партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 7,4%;

партию "Батькивщина" - 7,3%;

партию "Победа Пальчевский" - 3,9%;

партию Шария - 3,7%;

партию "Сила и честь" - 3,4%.

Рейтинг других сил - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 12%.

Справка: проходной барьер в горсовет - 3%. Партии, принявших меньше, не проходят.

Напомним: Такой же опрос проводили 8 сентября. Тогда "ЕС" занимала второе место (14%), а "Слуга народа" - третье (10,7).

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