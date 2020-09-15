Вибори-2020: Данілов очікує, що підрахунок голосів буде "вкрай складним"

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що підрахунок голосів на місцевих виборах у жовтні буде вкрай складним та важливим.

Джерело: пресслужба МВС

Пряма мова Данілова: "Перш за все, я хотів звернути увагу, що членство в ЄС та НАТО визначено нормами Конституції України, але щоб ми змогли отримати членство в цих евроатлантичних структурах, ми маємо відповідати певним критеріям, одним із яких є демократичні, вільні вибори, які визнаються всіма. Звертаю увагу на новий адмінустрій і питання виборів в ОТГ, що відкриває доступ до розпорядження землею. І дуже багато кандидатів і політичних сил йтимуть на вибори з цих міркувань.

Що стосуєтся підрахунку голосів, то він буде вкрай складним та важливим. Що стосується голосування військовослужбовців та правоохоронців, які будуть забезпечувати публічний порядок під час виборів, наше завдання дати можливість їм також проголосувати".

Деталі: Данілов зазначив, що ці вибори мають бути демократичними, вільними, які визнаються всіма.

Нагадаємо: 15 липня Верховна Рада прийняла постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з нею, місцеві вибори відбудуться по всій Україні, за винятком окупованих територій Криму, Донецької і Луганської областей.