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Выборы-2020: Данилов ожидает, что подсчет голосов будет "очень сложным"

Вторник, 15 сентября 2020, 20:11
Выборы-2020: Данилов ожидает, что подсчет голосов будет очень сложным

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что подсчет голосов на местных выборах в октябре будет крайне сложным и важным.

Источник: пресс-служба МВД

Прямая речь Данилова: "Прежде всего, я хотел обратить внимание, что членство в ЕС и НАТО определены нормами Конституции Украины, но чтобы мы смогли получить членство в этих евроатлантических структурах, мы должны отвечать определенным критериям, одним из которых являются демократические, свободные выборы, которые признаются всеми. Обращаю внимание на новое Админустройство и вопрос выборов в ОТО, что открывает доступ к распоряжению землей. И очень много кандидатов и политических сил идут на выборы из этих соображений.

Что касается подсчета голосов, то он будет крайне сложным и важным. Что касается голосования военнослужащих и правоохранителей, которые будут обеспечивать общественный порядок во время выборов, наша задача дать возможность им также проголосовать".

Детали: Данилов отметил, что эти выборы должны быть демократичными, свободными, которые признаются всеми.

Напомним: 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Согласно ему, местные выборы состоятся по всей Украине, за исключением оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Украинская правда

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Темы: виборыСНБО
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