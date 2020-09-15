Найбільше на рекламу в серпні витратили "За майбутнє" та "Слуга народу" – Чесно

У серпні українські сторінки у Facebook витратили на рекламу, пов’язану із соціальними питаннями, виборами або політикою, 468,5 тисячі доларів. У трійці лідерів сторінки партій "За майбутнє", "Слуга народу" й "Наш край".

Джерело: "Чесно"

Дослівно: Порівняно з проаналізованим у серпні періодом (січень-липень 2020 року), змінилися лідери за розміром витрат. Так, у ТОП-20 тепер інша трійка лідерів. Якщо в результаті попереднього аналізу найбільше витрачали сторінки Петра Порошенка, програми "Шустер LIVE" та Миколи Тищенка (усі троє взагалі вилетіли з ТОП-20, хоча тривалий час очолювали рейтинг), то тепер це сторінки партій "За майбутнє", "Слуга народу" й "Наш край".

У серпні перша двадцятка представлена передусім партійними сторінками, сторінками потенційних кандидатів у міські голови та лідерами політичних сил. Традиційно до ТОП-20 потрапили й сторінки медіа, які розміщують рекламу за чи проти партій/кандидатів.

Значні витрати в серпні у Facebook мали партія "Перемога Пальчевського", лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця, потенційна кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук і партія "Пропозиція". Нікого з них у попередньому ТОП-20 не було.

У серпні свої витрати скоротив Петро Порошенко: якщо протягом січня-липня він спрямував на рекламу у Facebook 52 тисячі доларів, то в серпні – лише 584 долари. Відтак він не потрапив до ТОП-20 і нині посідає 152-ге місце за витратами в серпні.

У серпні збільшили витрати на рекламу у Facebook і потрапили до ТОП-20 дві сторінки, пов’язані з партією ОПЗЖ: Дніпровської міської організації ПП "Опозиційна платформа – За життя" та Дніпропетровської обласної організації ПП "Опозиційна платформа – За життя".

Значно активізувалися сторінки "Кияни за Олександра Попова", "Юрий Бойко" та "Довіра Полтавщини". До серпня вони не витрачали грошей на рекламу – першої та третьої взагалі не існувало.

Окрім сторінок, які пропагують політиків чи партії, існують такі, що поширюють про них негативну інформацію.

Від січня до липня найбільше негативної реклами було проти "Слуги народу" та Володимира Зеленського, Максима Бужанського й Бориса Філатова. У серпні частина сторінок, котрі публікували "чорну" рекламу проти Філатова, почала розміщувати рекламні дописи на його підтримку.

Також чималі кошти витрачають на "чорну" рекламу проти потенційного кандидата на посаду міського голови Вінниці Сергія Моргунова.

Значними витратами на рекламу також відзначилась сторінка "Polit Online", на якій просували нарікання Юлії Подольської на свого чоловіка та критику Гюндуза Мамедова. Останній наразі обіймає посаду заступника Генерального прокурора України. У серпні вартість просування цього контенту становила 7,3 тисячі доларів. Наразі жодного допису на "Polit Online" немає.

Нагадаємо: 15 липня Верховна Рада прийняла постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з нею, місцеві вибори відбудуться по всій Україні, за винятком окупованих територій Криму, Донецької і Луганської областей.