Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Найбільше на рекламу в серпні витратили "За майбутнє" та "Слуга народу" – Чесно

Вівторок, 15 вересня 2020, 22:15
Найбільше на рекламу в серпні витратили За майбутнє та Слуга народу – Чесно

У серпні українські сторінки у Facebook витратили на рекламу, пов’язану із соціальними питаннями, виборами або політикою, 468,5 тисячі доларів. У трійці лідерів сторінки партій "За майбутнє", "Слуга народу" й "Наш край".

Джерело: "Чесно"

Дослівно: Порівняно з проаналізованим у серпні періодом (січень-липень 2020 року), змінилися лідери за розміром витрат. Так, у ТОП-20 тепер інша трійка лідерів. Якщо в результаті попереднього аналізу найбільше витрачали сторінки Петра Порошенка, програми "Шустер LIVE" та Миколи Тищенка (усі троє взагалі вилетіли з ТОП-20, хоча тривалий час очолювали рейтинг), то тепер це сторінки партій "За майбутнє", "Слуга народу" й "Наш край".

У серпні перша двадцятка представлена передусім партійними сторінками, сторінками потенційних кандидатів у міські голови та лідерами політичних сил. Традиційно до ТОП-20 потрапили й сторінки медіа, які розміщують рекламу за чи проти партій/кандидатів.

Значні витрати в серпні у Facebook мали партія "Перемога Пальчевського", лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця, потенційна кандидатка в мери Києва від "Слуги народу" Ірина Верещук і партія "Пропозиція". Нікого з них у попередньому ТОП-20 не було.

У серпні свої витрати скоротив Петро Порошенко: якщо протягом січня-липня він спрямував на рекламу у Facebook 52 тисячі доларів, то в серпні – лише 584 долари. Відтак він не потрапив до ТОП-20 і нині посідає 152-ге місце за витратами в серпні.

У серпні збільшили витрати на рекламу у Facebook і потрапили до ТОП-20 дві сторінки, пов’язані з партією ОПЗЖ: Дніпровської міської організації ПП "Опозиційна платформа – За життя" та Дніпропетровської обласної організації ПП "Опозиційна платформа – За життя".

Значно активізувалися сторінки "Кияни за Олександра Попова", "Юрий Бойко" та "Довіра Полтавщини". До серпня вони не витрачали грошей на рекламу – першої та третьої взагалі не існувало.

 
 

Окрім сторінок, які пропагують політиків чи партії, існують такі, що поширюють про них негативну інформацію

Від січня до липня найбільше негативної реклами було проти "Слуги народу" та Володимира Зеленського, Максима Бужанського й Бориса Філатова. У серпні частина сторінок, котрі публікували "чорну" рекламу проти Філатова, почала розміщувати рекламні дописи на його підтримку. 

Також чималі кошти витрачають на "чорну" рекламу проти потенційного кандидата на посаду міського голови Вінниці Сергія Моргунова.

Значними витратами на рекламу також відзначилась сторінка "Polit Online", на якій просували нарікання Юлії Подольської на свого чоловіка та критику Гюндуза Мамедова. Останній наразі обіймає посаду заступника Генерального прокурора України.  У серпні вартість просування цього контенту становила 7,3 тисячі доларів. Наразі жодного допису на "Polit Online" немає.

 

Нагадаємо: 15 липня Верховна Рада прийняла постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з нею, місцеві вибори відбудуться по всій Україні, за винятком окупованих територій Криму, Донецької і Луганської областей.

"Українська правда" в Threads

Теми: вибориреклама
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
Усі новини...
Реклама: