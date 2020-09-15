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Больше всего на рекламу в августе потратили "За будущее" и "Слуга народа" - Чесно

Вторник, 15 сентября 2020, 22:15

В августе украинские страницы в Facebook потратили на рекламу, связанную с социальными вопросами, выборами или политикой, 468,5 тысячи долларов. В тройке лидеров страницы партий "За будущее", "Слуга народа" и "Наш край".

Источник: "Чесно"

Дословно: По сравнению с проанализированным в августе периодом (январь-июль 2020 года), изменились лидеры по размеру расходов. Так, в ТОП-20 теперь другая тройка лидеров. Если в результате предварительного анализа всего тратили страницы Петра Порошенко, программы "Шустер LIVE" и Николая Тищенко (все трое вообще вылетели из ТОП-20, хотя долгое время возглавляли рейтинг), то теперь это страницы партий "За будущее", "Слуга народа" и "Наш край".

В августе первая двадцатка представлена ​​прежде всего партийными страницами, страницами потенциальных кандидатов в мэры и лидерами политических сил. Традиционно в ТОП-20 попали и страницы медиа, которые размещают рекламу за или против партий / кандидатов.

Значительные расходы в августе в Facebook имели партия "Победа Пальчевский", лидер партии "За будущее" Игорь Палица, потенциальная кандидатка в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук и партия "Предложение". Никого из них в предыдущем ТОП-20 не было.

В августе свои расходы сократил Петр Порошенко: если в январе-июле он направил на рекламу в Facebook 52000 долларов, то в августе - только 584 доллара. Поэтому он не попал в ТОП-20 и сейчас занимает 152-е место по расходам в августе.

В августе увеличили расходы на рекламу в Facebook и попали в ТОП-20 две страницы, связанные с партией ОПЗЖ: Днепровской городской организации ПП "Оппозиционная платформа - За жизнь" и Днепропетровской областной организации ПП "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Значительно активизировались страницы "Киевляне за Александра Попова", "Юрий Бойко" и "Доверие Полтавщины". К августу они не тратили денег на рекламу - первой и третьей вообще не существовало.

 
 

Кроме страниц, пропагандирующих политиков или партии, есть такие, которые распространяют о них негативную информацию.

С января по июль больше негативной рекламы было против "Слуги народа" и Владимира Зеленского, Максима Бужанского и Бориса Филатова. В августе часть страниц, которые публиковали "черную" рекламу против Филатова, начала размещать рекламные сообщения в его поддержку.

Также немалые средства тратят на "черную" рекламу против потенциального кандидата на должность городского головы Винницы Сергея Моргунова.

Напомним: 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Согласно ему, местные выборы состоятся по всей Украине, за исключением оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Темы: виборыреклама


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