Больше всего на рекламу в августе потратили "За будущее" и "Слуга народа" - Чесно

В августе украинские страницы в Facebook потратили на рекламу, связанную с социальными вопросами, выборами или политикой, 468,5 тысячи долларов. В тройке лидеров страницы партий "За будущее", "Слуга народа" и "Наш край".

Источник: "Чесно"

Дословно: По сравнению с проанализированным в августе периодом (январь-июль 2020 года), изменились лидеры по размеру расходов. Так, в ТОП-20 теперь другая тройка лидеров. Если в результате предварительного анализа всего тратили страницы Петра Порошенко, программы "Шустер LIVE" и Николая Тищенко (все трое вообще вылетели из ТОП-20, хотя долгое время возглавляли рейтинг), то теперь это страницы партий "За будущее", "Слуга народа" и "Наш край".

В августе первая двадцатка представлена ​​прежде всего партийными страницами, страницами потенциальных кандидатов в мэры и лидерами политических сил. Традиционно в ТОП-20 попали и страницы медиа, которые размещают рекламу за или против партий / кандидатов.

Значительные расходы в августе в Facebook имели партия "Победа Пальчевский", лидер партии "За будущее" Игорь Палица, потенциальная кандидатка в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук и партия "Предложение". Никого из них в предыдущем ТОП-20 не было.

В августе свои расходы сократил Петр Порошенко: если в январе-июле он направил на рекламу в Facebook 52000 долларов, то в августе - только 584 доллара. Поэтому он не попал в ТОП-20 и сейчас занимает 152-е место по расходам в августе.

В августе увеличили расходы на рекламу в Facebook и попали в ТОП-20 две страницы, связанные с партией ОПЗЖ: Днепровской городской организации ПП "Оппозиционная платформа - За жизнь" и Днепропетровской областной организации ПП "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Значительно активизировались страницы "Киевляне за Александра Попова", "Юрий Бойко" и "Доверие Полтавщины". К августу они не тратили денег на рекламу - первой и третьей вообще не существовало.

Кроме страниц, пропагандирующих политиков или партии, есть такие, которые распространяют о них негативную информацию.

С января по июль больше негативной рекламы было против "Слуги народа" и Владимира Зеленского, Максима Бужанского и Бориса Филатова. В августе часть страниц, которые публиковали "черную" рекламу против Филатова, начала размещать рекламные сообщения в его поддержку.

Также немалые средства тратят на "черную" рекламу против потенциального кандидата на должность городского головы Винницы Сергея Моргунова.

Значительными затратами на рекламу также отметилась страница "Polit Online", на которой продвигали нарекания Юлии Подольской на своего мужа и критику Гюндуза Мамедова. Последний сейчас занимает должность заместителя Генерального прокурора Украины. В августе стоимость продвижения этого контента составляла 7,3 тысячи долларов. На данный момент ни одного сообщению на "Polit Online" нет.

Напомним: 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Согласно ему, местные выборы состоятся по всей Украине, за исключением оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.