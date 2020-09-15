"ЄС" розглядає Марину Порошенко першим номером у Київраду – джерела

"Європейська солідарність" планує подати дружину п’ятого президента Петра Порошенка Марину першим номером у списки до Київської міської ради.

Джерело: два незалежних один від одного джерела "Української правди"

Деталі: Співрозмовники зазначають, що партія може подати кандитатуру Марини Порошенко першим номером у списку "ЄС" до Київради.

Дослівно: "Європейська солідарність" наразі не планує висувати свого кандидата у Києві. Партія вирішила робити ставку на велику фракцію в Київраді, де має значно більше шансів – рейтинг коливається у межах 14-15% підтримки і це другий результат одразу після "УДАРу".

"Фішкою" буде те, що агітувати за своїх соратників буде особисто Порошенко. А на перший номер столичного списку "ЄС" планують його дружину – Марину".

Нагадаємо: 15 липня Верховна Рада прийняла постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з нею, місцеві вибори відбудуться по всій Україні, за винятком окупованих територій Криму, Донецької і Луганської областей.

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