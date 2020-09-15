"ЕС" рассматривает Марину Порошенко первым номером в Киевсовет – источники

"Европейская солидарность" планирует подать жену пятого президента Петра Порошенко Марину первым номером в списки в Киевский городской совет.

Источник: два независимых друг от друга источника "Украинской правды"

Детали: Собеседники отмечают, что партия может подать кандитатуру Марины Порошенко первым номером в списке "ЕС" в Киевсовет.

Дословно: "Европейская солидарность" пока не планирует выдвигать своего кандидата в Киеве. Партия решила делать ставку на большую фракцию в Киевсовете, где имеет гораздо больше шансов - рейтинг колеблется в пределах 14-15% поддержки и это второй результат сразу после "УДАР".

"Фишкой" является то, что агитировать за своих соратников будет лично Порошенко. А на первый номер столичного списка "ЕС" планируют его жену – Марину".

Напомним: 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Согласно ему, местные выборы состоятся по всей Украине, за исключением оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

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