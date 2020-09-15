Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"ЕС" рассматривает Марину Порошенко первым номером в Киевсовет – источники

Вторник, 15 сентября 2020, 22:56

"Европейская солидарность" планирует подать жену пятого президента Петра Порошенко Марину первым номером в списки в Киевский городской совет.

Источник: два независимых друг от друга источника "Украинской правды"

Детали: Собеседники отмечают, что партия может подать кандитатуру Марины Порошенко первым номером в списке "ЕС" в Киевсовет.

Дословно: "Европейская солидарность" пока не планирует выдвигать своего кандидата в Киеве. Партия решила делать ставку на большую фракцию в Киевсовете, где имеет гораздо больше шансов - рейтинг колеблется в пределах 14-15% поддержки и это второй результат сразу после "УДАР".

"Фишкой" является то, что агитировать за своих соратников будет лично Порошенко. А на первый номер столичного списка "ЕС" планируют его жену – Марину".

Напомним: 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Согласно ему, местные выборы состоятся по всей Украине, за исключением оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей.

Читайте больше в материале: Бой за Киев. Жизнь, карьера, обещания Кличко, Верещук, Пальчевского и других

Украинская правда
Темы: виборыПорошенкоКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 15 сентября: взятка для "слуги", хасиды в Умани

Лукашенко хочет договориться с Украиной о зеленом коридоре для хасидов

инфографика"Слуга народа" обгоняет "ЕС" в Киеве – "Рейтинг"

инфографикаВыборы мэра Киева: Притула уже второй в рейтинге после Кличко

Зеленский: У нас нет отношений с Россией, есть только начало диалога

Полковник и пресс-секретарь бригады подорвались на растяжке возле Шумов на Донбассе

Все новости...
виборы
Больше всего на рекламу в августе потратили "За будущее" и "Слуга народа" - Чесно
Выборы-2020: Данилов ожидает, что подсчет голосов будет "очень сложным"
"Слуга народа" обгоняет "ЕС" в Киеве – "Рейтинг"
Последние новости
22:56
"ЕС" рассматривает Марину Порошенко первым номером в Киевсовет – источники
22:15
инфографикаБольше всего на рекламу в августе потратили "За будущее" и "Слуга народа" - Чесно
21:56
"Динамо" проходит в финальный раунд Лиги Чемпионов
21:29
Новости 15 сентября: взятка для "слуги", хасиды в Умани
21:14
Компания Apple представила новые Apple Watch Series 6
21:03
Лукашенко хочет договориться с Украиной о зеленом коридоре для хасидов
20:51
Новости 15 сентября: приватизация "Укрспирта", МВФ и Covid-фонд
20:37
В МИД подтвердили гибель украинца на курорте в Болгарии
20:24
"Книгарня Є" уверяет, что не увеличивает продажи русскоязычных книг. Объяснение руководства
20:23
Нефтяные цены растут, несмотря на опасения по поводу спроса
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!