Папа Римський подумає над тим, щоб відвідати Білорусь

За словами держсекретаря Ватикану П’єтро Пароліна, Папа Римський Франциск розгляне ідею відвідати Білорусь.

Джерело: Римо-католицька церква у Білорусі

Деталі: Держсекретар висловився за те, що візит в Білорусь один із тих, які Папа розгляне.

Він також додав, що Білорусь завжди була зацікавлена у візиті очільника Римо-католицької церкви.

Проте такі плани ніколи не доходили до конкретних дій. Наразі ж через пандемію все заблоковано невідомо на який час.

У Ватикані відзначили, що слідкують за ситуацією, яка склалась із видворенням із Білорусі лідера римо-католиків Тадеуша Кондрусевича.

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