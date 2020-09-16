Папа Римський подумає над тим, щоб відвідати Білорусь
Середа, 16 вересня 2020, 00:22
За словами держсекретаря Ватикану П’єтро Пароліна, Папа Римський Франциск розгляне ідею відвідати Білорусь.
Джерело: Римо-католицька церква у Білорусі
Деталі: Держсекретар висловився за те, що візит в Білорусь один із тих, які Папа розгляне.
Він також додав, що Білорусь завжди була зацікавлена у візиті очільника Римо-католицької церкви.
Проте такі плани ніколи не доходили до конкретних дій. Наразі ж через пандемію все заблоковано невідомо на який час.
У Ватикані відзначили, що слідкують за ситуацією, яка склалась із видворенням із Білорусі лідера римо-католиків Тадеуша Кондрусевича.
Нагадаємо:
- Білоруські прикордонники не пустили в країну главу Католицької церкви Білорусі архієпископа Тадеуша Кондрусевича, який повертався додому з Польщі.
Українська правда