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Папа Римський подумає над тим, щоб відвідати Білорусь

Середа, 16 вересня 2020, 00:22
Фото: Белта

За словами держсекретаря Ватикану П’єтро Пароліна, Папа Римський Франциск розгляне ідею відвідати Білорусь. 

Джерело: Римо-католицька церква у Білорусі

Деталі: Держсекретар висловився за те, що візит в Білорусь один із тих, які Папа розгляне. 

Він також додав, що Білорусь завжди була зацікавлена у візиті очільника Римо-католицької церкви. 

Проте такі плани ніколи не доходили до конкретних дій. Наразі ж через пандемію все заблоковано невідомо на який час. 

У Ватикані відзначили, що слідкують за ситуацією, яка склалась із видворенням із Білорусі лідера римо-католиків Тадеуша Кондрусевича. 

Нагадаємо: 

  • Білоруські прикордонники не пустили в країну главу Католицької церкви Білорусі архієпископа Тадеуша Кондрусевича, який повертався додому з Польщі.

Українська правда
Теми: Білорусьцерква


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