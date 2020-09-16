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Папа Римский подумает над тем, чтобы посетить Беларусь

Среда, 16 сентября 2020, 00:22

По словам госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина, Папа Римский Франциск рассмотрит идею посетить Беларусь.

Источник: Римско-католическая церковь в Беларуси

Детали: Госсекретарь высказался за то, что визит в Беларусь один из тех, которые Папа рассмотрит.

Он также добавил, что Беларусь всегда была заинтересована в визите главы Римско-католической церкви.

Однако такие планы никогда не доходили до конкретных действий. Теперь же из-за пандемии все заблокировано неизвестно на какое время.

В Ватикане отметили, что следят за ситуацией, которая сложилась с выдворением из Беларуси лидера римо-католиков Тадеуша Кондрусевича.

Напомним:

  • Белорусские пограничники не пустили в страну главу Католической церкви Беларуси архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который возвращался домой из Польши.

Украинская правда
Темы: Беларусьцерковь


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