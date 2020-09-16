Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Папа Римский подумает над тем, чтобы посетить Беларусь

Среда, 16 сентября 2020, 00:22
Папа Римский подумает над тем, чтобы посетить Беларусь
Фото: Белта

По словам госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина, Папа Римский Франциск рассмотрит идею посетить Беларусь.

Источник: Римско-католическая церковь в Беларуси

Детали: Госсекретарь высказался за то, что визит в Беларусь один из тех, которые Папа рассмотрит.

Он также добавил, что Беларусь всегда была заинтересована в визите главы Римско-католической церкви.

Однако такие планы никогда не доходили до конкретных действий. Теперь же из-за пандемии все заблокировано неизвестно на какое время.

В Ватикане отметили, что следят за ситуацией, которая сложилась с выдворением из Беларуси лидера римо-католиков Тадеуша Кондрусевича.

Напомним:

  • Белорусские пограничники не пустили в страну главу Католической церкви Беларуси архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который возвращался домой из Польши.

Украинская правда
Темы: Беларусьцерковь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Беларусь
Власти Беларуси запретили ходить по лесам на границе с Украиной
В Беларуси умер известный художник-политзаключенный
В Беларуси заявили, что "вагнеровцы" будут учить беларусов вести бои
Последние новости
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
Все новости...
Реклама: