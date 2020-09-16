Папа Римский подумает над тем, чтобы посетить Беларусь
Среда, 16 сентября 2020, 00:22
По словам госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина, Папа Римский Франциск рассмотрит идею посетить Беларусь.
Источник: Римско-католическая церковь в Беларуси
Детали: Госсекретарь высказался за то, что визит в Беларусь один из тех, которые Папа рассмотрит.
Он также добавил, что Беларусь всегда была заинтересована в визите главы Римско-католической церкви.
Однако такие планы никогда не доходили до конкретных действий. Теперь же из-за пандемии все заблокировано неизвестно на какое время.
В Ватикане отметили, что следят за ситуацией, которая сложилась с выдворением из Беларуси лидера римо-католиков Тадеуша Кондрусевича.
Напомним:
- Белорусские пограничники не пустили в страну главу Католической церкви Беларуси архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который возвращался домой из Польши.
Украинская правда