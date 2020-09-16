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Пандемія: добова захворюваність не зменшується

Середа, 16 вересня 2020, 04:54

Минулої доби коронавірус підтвердили у 277 тисяч нових випадків коронавірусу.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Повідомляється, що першими за числом нових випадків є Індія, США, Бразилія, Аргентина та Іспанія..

Цього ж дня від ускладнень хвороби померли 5992 особи.

З часу появи коронавірусу у світі виявили 29,7 млн випадків захворювання. Із них одужали 21,5 млн хворих, померли – 938 тисяч. Активними залишаються 7,2 млн випадків. 

 

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Нагадаємо:

  • За понеділок, 14 вересня, в Україні діагностували 2 905 нових випадків COVID-19, 53 хворих померли, 1267 пацієнтів одужали.

Українська правда
Теми: коронавірус


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