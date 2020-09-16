Пандемія: добова захворюваність не зменшується

Минулої доби коронавірус підтвердили у 277 тисяч нових випадків коронавірусу.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Повідомляється, що першими за числом нових випадків є Індія, США, Бразилія, Аргентина та Іспанія..

Цього ж дня від ускладнень хвороби померли 5992 особи.

З часу появи коронавірусу у світі виявили 29,7 млн випадків захворювання. Із них одужали 21,5 млн хворих, померли – 938 тисяч. Активними залишаються 7,2 млн випадків.

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