Пандемія: добова захворюваність не зменшується
Середа, 16 вересня 2020, 04:54
Минулої доби коронавірус підтвердили у 277 тисяч нових випадків коронавірусу.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: Повідомляється, що першими за числом нових випадків є Індія, США, Бразилія, Аргентина та Іспанія..
Цього ж дня від ускладнень хвороби померли 5992 особи.
З часу появи коронавірусу у світі виявили 29,7 млн випадків захворювання. Із них одужали 21,5 млн хворих, померли – 938 тисяч. Активними залишаються 7,2 млн випадків.
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Нагадаємо:
- За понеділок, 14 вересня, в Україні діагностували 2 905 нових випадків COVID-19, 53 хворих померли, 1267 пацієнтів одужали.
Українська правда