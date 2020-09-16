Пандемия: суточная заболеваемость не уменьшается

За прошедшие сутки коронавирус подтвердили в 277 тысяч новых случаев коронавируса.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Сообщается, что первыми по числу новых случаев является Индия, США, Бразилия, Аргентина и Испания.

В этот же день от осложнений болезни умерли 5992 человека.

С момента появления коронавируса в мире обнаружили 29,7 млн случаев заболевания. Из них выздоровели 21,5 млн больных, умерло – 938 тысяч. Активными остаются 7,2 млн случаев.

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Напомним: