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Пандемия: суточная заболеваемость не уменьшается

Среда, 16 сентября 2020, 04:54
Пандемия: суточная заболеваемость не уменьшается

За прошедшие сутки коронавирус подтвердили в 277 тысяч новых случаев коронавируса.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Сообщается, что первыми по числу новых случаев является Индия, США, Бразилия, Аргентина и Испания.

В этот же день от осложнений болезни умерли 5992 человека.

С момента появления коронавируса в мире обнаружили 29,7 млн случаев заболевания. Из них выздоровели 21,5 млн больных, умерло – 938 тысяч. Активными остаются 7,2 млн случаев. 

 

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Напомним: 

  • За понедельник, 14 сентября, в Украине диагностировали 2905 новых случаев COVID-19, 53 больных умерли, 1267 пациентов выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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