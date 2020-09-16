Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Пандемия: суточная заболеваемость не уменьшается

Среда, 16 сентября 2020, 04:54

За прошедшие сутки коронавирус подтвердили в 277 тысяч новых случаев коронавируса.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Сообщается, что первыми по числу новых случаев является Индия, США, Бразилия, Аргентина и Испания.

В этот же день от осложнений болезни умерли 5992 человека.

С момента появления коронавируса в мире обнаружили 29,7 млн случаев заболевания. Из них выздоровели 21,5 млн больных, умерло – 938 тысяч. Активными остаются 7,2 млн случаев. 

 

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Напомним: 

  • За понедельник, 14 сентября, в Украине диагностировали 2905 новых случаев COVID-19, 53 больных умерли, 1267 пациентов выздоровели.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

документДело Шеремета: в ЕСПЧ поступило заявление Антоненко против Украины

"Динамо" проходит в финальный раунд Лиги Чемпионов

Новости 15 сентября: взятка для "слуги", хасиды в Умани

Лукашенко хочет договориться с Украиной о зеленом коридоре для хасидов

инфографика"Слуга народа" обгоняет "ЕС" в Киеве – "Рейтинг"

инфографикаВыборы мэра Киева: Притула уже второй в рейтинге после Кличко

Все новости...
коронавирус
На Буковине больницы загружены на 52,5%
"Корона" Объединенного Королевства
Кернес заболел COVID-19: он в стабильно тяжелом состоянии
Последние новости
04:54
Пандемия: суточная заболеваемость не уменьшается
03:37
Хасиды на границе обеспечены всем необходимым – МИД
02:31
Палестинцы ракетами обстреляли Израиль во время подписания мирных соглашений
01:43
В России предлагают блокировать интернет-ресурсы без решения суда
01:03
Коболев рассчитывает на $2 млрд от России за транзит газа в этом году
00:22
Папа Римский подумает над тем, чтобы посетить Беларусь
23:55
документДело Шеремета: в ЕСПЧ поступило заявление Антоненко против Украины
23:28
На Буковине больницы загружены на 52,5%
22:56
"ЕС" рассматривает Марину Порошенко первым номером в Киевсовет – источники
22:15
инфографикаБольше всего на рекламу в августе потратили "За будущее" и "Слуга народа" - Чесно
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!