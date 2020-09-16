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Мешканці Харкова поставляли продукти в ОРДО на мільйони гривень – СБУ

Середа, 16 вересня 2020, 06:36
Мешканці Харкова поставляли продукти в ОРДО на мільйони гривень – СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України блокувала поставку продукції до тимчасово окупованої території Донецької області на мільйони гривень, яку організували мешканці Харкова.

Джерело: повідомлення СБУ

Деталі: Встановлено, що за допомогою "прихованого транзиту" організатори відвантажували на адреси підставних іноземних фірм харчові товари. Після перетину державного кордону ці товари потрапляли на територію ОРДО.

 

Встигли перевезти продуктів на 8,5 мільйона гривень. "Збори та податки з реалізованої на території "ДНР" продукції сплачували на користь квазідержавних утворень терористичної організації", – додають в СБУ. 

Окрім того, силовики провели обшуки за місцем проживання фігурантів провадження. Було вилучено комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерську документацію, чорнові записи із  обставинами здійснення вказаної протиправної діяльності. 

 

Наразі затриманим учасникам схеми повідомили про підозру у сприянні діяльності терористичної організації. "Судом одному із фігурантів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 4,5 мільйона гривень. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам протиправної діяльності", – йдеться у повідомленні. 

Українська правда

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Теми: СБУОРДЛОтероризм
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