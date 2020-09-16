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Жители Харькова поставляли продукты в ОРДО на миллионы гривен – СБУ

Среда, 16 сентября 2020, 06:36
Жители Харькова поставляли продукты в ОРДО на миллионы гривен – СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины блокировала поставку продукции на временно оккупированную территорию Донецкой области на миллионы гривен, которую организовали жители Харькова.

Источник: сообщение СБУ

Детали: Установлено, что с помощью "скрытого транзита" организаторы отгружали на адрес подставных иностранных фирм пищевые продукты. После пересечения государственной границы эти товары попадали на территорию ОРДО.

 

Успели перевезти продуктов на 8,5 миллионов гривен. "Сборы и налоги с реализованной на территории "ДНР" продукции платили в пользу квазигосударственных образований террористической организации", – добавляют в СБУ.

Кроме того, силовики провели обыски по месту жительства фигурантов производства. Было изъято компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерскую документацию, черновые записи с обстоятельствами осуществления указанной противоправной деятельности.

 

Сейчас задержанным участникам схемы сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации. "Судом одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 4,5 миллиона гривен. Решается вопрос о уведомление о подозрении другим участникам противоправной деятельности", – говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: СБУОРДЛОтерроризм
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