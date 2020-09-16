На Донбасі загинув військовий, ще троє отримали поранення напередодні
15 вересня один військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої, ще двоє отримали поранення внаслідок вибуху гранати. 16 вересня один захисник загинув через необережне поводження з гранатою.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Деталі: У вівторок підірвався військовий поблизу Водяного під час проведення інженерних робіт. У нього поранення середнього ступеня важкості.
Ймовірно на розтяжку натрапили ще двоє бійців біля Шумів. Усіх поранених було доставлено до лікувальних закладів, їхній стан – стабільний і задовільний.
Вже 16 вересня унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського загинув один військовослужбовець. Обставини події з’ясовуються. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.
15 вересня російські окупанти 3 рази порушили домовленості, відкривши неприцільний вогонь біля Причепилівки.
Біля тимчасово окупованого населеного пункту Калинове ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Попасної.
А неподалік населеного пункту Водяне виявлено проліт БПЛА із перетином лінії розмежування. Безпілотник був подавлений українськими засобами радіоелектронної боротьби.
Від початку поточної доби, 16 вересня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню біля Катеринівки. Ворог здійснив неприцільний постріл із підствольного гранатомета.