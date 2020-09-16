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На Донбассе погиб военный, еще трое получили ранения накануне

Среда, 16 сентября 2020, 07:54
На Донбассе погиб военный, еще трое получили ранения накануне

15 сентября один военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве, еще двое получили ранения в результате взрыва гранаты. 16 сентября один военный погиб из-за неосторожного обращения с гранатой.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Во вторник подорвался военный вблизи Водяного во время проведения инженерных работ. У него ранения средней степени тяжести.

Вероятно на растяжку наткнулись еще двое бойцов у Шумов. Всех раненых доставили в лечебные учреждения, их состояние – стабильное и удовлетворительное.

Уже 16 сентября в результате неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковского погиб один военнослужащий. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

15 сентября российские оккупанты 3 раза нарушили договоренности, открыв неприцельный огонь у Причепиловки.

У временно оккупированного населенного пункта Калиновое враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Попасной.

А недалеко от населенного пункта Водяное обнаружено пролет БПЛА с пересечением линии разграничения. Беспилотник был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы.

С начала текущих суток, 16 сентября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня у Катериновки. Враг совершил неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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