Нефьодов іде в Київраду від "Голосу"

Колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов вирішив балотуватися до Київради від партії "Голос".

Джерело: Нефьодов у Facebook

Пряма мова: "Настав час вийти за межі зони комфорту – я йду під №1 на вибори в Київраду з командою "Голосу"".

Деталі: За словами Нефьодова, він вирішив іти на вибори, "бо хоч і повернувся в бізнес", вважає за потрібне "присвячувати частину життя громадській діяльності, аби робити Україну кращою".

Ексглава Держмитслужби відзначив, що "вікно можливостей в уряді зараз закрилось", тому він вирішив спробувати щось змінити в місті, де народився і живе.

Своє бажання іти саме з партією "Голос" Нефьодов пояснив тим, що ця партія найближча до його поглядів – як економічних, так і етичних.

Що було раніше: 11 серпня шоумен і член політради партії "Голос" Сергій Притула заявив, що буде балотуватися в мери столиці від цієї політсили.

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