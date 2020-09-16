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Нефьодов іде в Київраду від "Голосу"

Середа, 16 вересня 2020, 09:15
Нефьодов іде в Київраду від Голосу
Фото з Facebook Нефьодова

Колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов вирішив балотуватися до Київради від партії "Голос".

Джерело: Нефьодов у Facebook

Пряма мова: "Настав час вийти за межі зони комфорту – я йду під №1 на вибори в Київраду з командою "Голосу"".

Деталі: За словами Нефьодова, він вирішив іти на вибори, "бо хоч і повернувся в бізнес", вважає за потрібне "присвячувати частину життя громадській діяльності, аби робити Україну кращою".

Ексглава Держмитслужби відзначив, що "вікно можливостей в уряді зараз закрилось", тому він вирішив спробувати щось змінити в місті, де народився і живе.

Своє бажання іти саме з партією "Голос" Нефьодов пояснив тим, що ця партія найближча до його поглядів – як економічних, так і етичних.  

Що було раніше: 11 серпня шоумен і член політради партії "Голос" Сергій Притула заявив, що буде балотуватися в мери столиці від цієї політсили.

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Передісторія: 

  • Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року. 

Українська правда

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Теми: вибориКиївГолос
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