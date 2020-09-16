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Нефедов идет в Киевсовет от "Голоса"

Среда, 16 сентября 2020, 09:15
Нефедов идет в Киевсовет от Голоса
Фото с Facebook Нефедова

Бывший председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов решил баллотироваться в Киевсовет от партии "Голос".

Источник: Нефедов в Facebook

Прямая речь: "Пришло время выйти за пределы зоны комфорта – я иду под №1 на выборы в Киевсовет с командой "Голоса".

Мы ведем в Киевсовет замечательную команду, где есть люди, которые своими руками строили компании, защищали Украину, лечили больных (и даже бросали мячи в корзину в NBA (Национальная баскетбольная ассоциация – ред.)".

Детали: По словам Нефедова, он решил идти на выборы, "потому что хоть и вернулся в бизнес", считает нужным "посвящать часть жизни общественной деятельности, чтобы делать Украину лучше".

Экс-глава Гостаможслужбы отметил, что "окно возможностей в правительстве сейчас закрылось", поэтому он решил попробовать что-то изменить в городе, где родился и живет.

Свое желание идти именно с партией "Голос" Нефедов объяснил тем, что эта политсила самая близкая к его взглядам – как экономическим, так и этическим.

Что было раньше: 11 августа шоумен и член политсовета партии "Голос" Сергей Притула заявил, что будет баллотироваться в мэры столицы от этой политсилы.

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Предыстория: 

  • Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года.

Украинская правда

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Темы: виборыКиевГолос
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