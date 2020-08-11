Шоумен Притула йде в мери Києва від "Голосу"
Шоумен і член політради партії "Голос" Сергій Притула буде балотуватися в мери столиці від цієї політсили.
Джерело: з’їзд партії "Голос" 11 серпня
Пряма мова Притули: "Київ – це мій дім. І для мене важливе відчуття захисту і безпеки у моєму домі. Маю за честь бути сьогодні серед вас – людей, які беруть на себе відповідальність і йдуть на ці вибори. І я йду разом з вами. Відчуваючи ваше плече, вашу підтримку.
Я балотуюсь на посаду міського голови Києва. Коли я стану мером, через рік мені не набридне, і я не складу мандат".
Деталі: Притула зазначив, що йде на вибори "з великим задоволенням" і збирається "робити історію успішного Києва".
За словами голови партії Кіри Рудик, наразі у "Голосу" є "15 кандидатів у мери і 107 команд, які будуть виборювати своє право, щоб чесні, професійні і рішучі люди прийшли до влади".
Вона також нагадала, що гасло партії на виборах "Твій голос здатен".
Рудик розповіла, що усіх людей "Голос" відбирав за 4 критеріями: патріотизм, нульова толерантність до корупції, професійність і рішучість.
Що було раніше: На початку серпня Кіра Рудик в інтерв’ю "Українській правді" назвала чутками інформацію про те, що кандидатом в мери Києва від "Голосу" стане Сергій Притула.
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Передісторія:
- За результатами опитування центру Разумкова у червні-липні 2020 року, майже 44% респондентів готові підтримати мера Києва Віталія Кличка на чергових виборах міського голови.
- Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року.