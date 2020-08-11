Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шоумен Притула йде в мери Києва від "Голосу"

Вівторок, 11 серпня 2020, 15:58
Шоумен Притула йде в мери Києва від Голосу
Фото Голосу

Шоумен і член політради партії "Голос" Сергій Притула буде балотуватися в мери столиці від цієї політсили.

Джерело: з’їзд партії "Голос" 11 серпня   

Пряма мова Притули: "Київ – це мій дім. І для мене важливе відчуття захисту і безпеки у моєму домі. Маю за честь бути сьогодні серед вас – людей, які беруть на себе відповідальність і йдуть на ці вибори. І я йду разом з вами. Відчуваючи ваше плече, вашу підтримку.

Я балотуюсь на посаду міського голови Києва. Коли я стану мером, через рік мені не набридне, і я не складу мандат".

Деталі: Притула зазначив, що йде на вибори "з великим задоволенням" і збирається "робити історію успішного Києва".

За словами голови партії Кіри Рудик, наразі у "Голосу" є "15 кандидатів у мери і 107 команд, які будуть виборювати своє право, щоб чесні, професійні і рішучі люди прийшли до влади".

Вона також нагадала, що гасло партії на виборах "Твій голос здатен".  

Рудик розповіла, що усіх людей "Голос" відбирав за 4 критеріями: патріотизм, нульова толерантність до корупції, професійність і рішучість.

Що було раніше: На початку серпня Кіра Рудик в інтерв’ю "Українській правді" назвала чутками інформацію про те, що кандидатом в мери Києва від "Голосу" стане Сергій Притула.

Читайте також: Колишні, майбутні і вічний Кличко. Хто буде боротись за місце мера Києва

Передісторія: 

  • За результатами опитування центру Разумкова у червні-липні 2020 року, майже 44% респондентів готові підтримати мера Києва Віталія Кличка на чергових виборах міського голови.
  • Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року. 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГолосвибориКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Голос
Як під час війни політики та чиновники вводять у своїх соцмедіа "воєнний стан", аби прихорошити репутацію
Рудик каже, що зі своїм паспортом перебуває за кордоном. Один у неї вилучили
Рудик не бере участі у перемовинах щодо звільнення захисників Маріуполя
Останні новини
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
Усі новини...
Реклама: