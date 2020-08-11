Шоумен Притула йде в мери Києва від "Голосу"

Шоумен і член політради партії "Голос" Сергій Притула буде балотуватися в мери столиці від цієї політсили.

Джерело: з’їзд партії "Голос" 11 серпня

Пряма мова Притули: "Київ – це мій дім. І для мене важливе відчуття захисту і безпеки у моєму домі. Маю за честь бути сьогодні серед вас – людей, які беруть на себе відповідальність і йдуть на ці вибори. І я йду разом з вами. Відчуваючи ваше плече, вашу підтримку.

Я балотуюсь на посаду міського голови Києва. Коли я стану мером, через рік мені не набридне, і я не складу мандат".

Деталі: Притула зазначив, що йде на вибори "з великим задоволенням" і збирається "робити історію успішного Києва".

За словами голови партії Кіри Рудик, наразі у "Голосу" є "15 кандидатів у мери і 107 команд, які будуть виборювати своє право, щоб чесні, професійні і рішучі люди прийшли до влади".

Вона також нагадала, що гасло партії на виборах "Твій голос здатен".

Рудик розповіла, що усіх людей "Голос" відбирав за 4 критеріями: патріотизм, нульова толерантність до корупції, професійність і рішучість.

Що було раніше: На початку серпня Кіра Рудик в інтерв’ю "Українській правді" назвала чутками інформацію про те, що кандидатом в мери Києва від "Голосу" стане Сергій Притула.

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