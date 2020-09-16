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Міністр оборони Росії приїхав до Білорусі для обговорення "співпраці"

Середа, 16 вересня 2020, 11:22
Міністр оборони Росії приїхав до Білорусі для обговорення співпраці

Делегація Міністерства оборони Російської Федерації на чолі з міністром Сергієм Шойгу прибула до столиці Білорусі, Мінська.

Джерело: російське агентство "Интерфакс" із посиланням на співрозмовника в Міноборони Білорусі

Пряма мова представника відомства: "Мета візиту – обговорення питань двосторонньої військової співпраці Білорусі та Росії".

Цьому передувало: 14 вересня президент Росії Володимир Путін і в.о. президента Білорусі Олександр Лукашенко зустрілися в Сочі (РФ).

Після цього Путін заявив, що їхні країни будуть проводити щомісячні військові навчання на територіях обох держав. Лукашенко сказав, що доручив голові Міноборони Білорусі Віктору Хреніну продумати програму спільних навчань на роки вперед. Він запропонував Путіну дати таке ж розпорядження Шойгу.

Довідка: 14 вересня на території Білорусі стартували російсько-білоруські навчання "Слов'янська братство". У Міноборони РФ заявили, що домовленість про проведення навчань була досягнута ще в жовтні минулого року, а захід носить контртерористичний характер.

Миротворчі сили ОДКБ проведуть навчання на полігоні "Лосвіда" в Білорусі 12-16 жовтня за участі підрозділів із Росії, Вірменії, Казахстану, Киргизії і Таджикистану.

Регіональна російсько-білоруська угруповання військ функціонує з 1999 року.

У Росії й Білорусі є єдина регіональна система протиповітряної оборони.

У Білорусі з 1995 року розміщені два російські військові об'єкти: 43-й вузол зв'язку Військово-морського флоту Росії "Вілєйка" та радіолокаційна станція "Волга", що працює у складі російської системи попередження про ракетний напад (СПРН).

У Міноборони Білорусі повідомляли, що угоди про розміщення даних військових об'єктів діють до 7 червня 2021 року.

Теми: БілорусьРосія
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